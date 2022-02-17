Головну нагороду Берлінале отримав іспанський фільм «Алькаррас»

Найкращим фільмом 72-го Берлінале стала картина «Алькаррас» іспанської режисерки Карли Симон, церемонія оголошення нагород відбулася 16 лютого.

Фільм розповідає про сім’ю, яка заробляла на життя збором персиків у селі Алькаррас у провінції Лейда. Родину змушують покинути землю, яку вона обробляла протягом шести десятиліть за безстроковою усною угодою. Після смерті землевласника дерева вирішили вирубати, а на їхнє місце поставити сонячні батареї. У фільмі знімалися непрофесійні актори.

«Сільське господарство є темою фільму і було основною причиною, через яку я вирішила його зняти. Мої дядьки вирощують персики в Алькаррасі, і вони, як і багато інших людей, потрапили у скрутну ситуацію, бо в наші часи дуже важко займатися сімейним фермерством. Я хотіла б, щоби люди про це знали», – пояснила Карла Симон.

Премію за найкращий сценарій отримав фільм «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша» про бременську домогосподарку турецького походження, яка бореться за сина, звинуваченого у підготовці теракту.

Німецька актриса Мельтем Каптан, яка зіграла Рабіє Курназ, отримала премію за найкращу роль.

Найкращим режисером названа Клер Дені, яка представила в Берліні драму про любовний трикутник «По обидва боки леза».

Актриса Ізабель Юппер, нагороджена почесним «Золотим ведмедем» за внесок у кіномистецтво, не змогла приїхати до Берліна з Парижа, оскільки у неї діагностували COVID-19.

Санітарні заходи на фестивалі були суворими. У кінозали пропускали лише вакцинованих глядачів у захисних масках, журналістам необхідно було щодня здавати антигенний тест. Всі фестивальні вечірки і прийоми скасували.