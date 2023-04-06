Лікарі міланської клініки підтвердили лейкемію у Сільвіо Берлусконі

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, якому зараз 86 років, вже деякий час страждає від хронічного раку крові і зараз перебуває в реанімації через легеневу інфекцію, повідомили його лікарі 6 квітня.

Як йдеться у заяві лікарів міланської клініки «Сан-Раффаеле», де в реанімаційному відділенні перебуває Берлусконі, раніше в нього був діагностований хронічний мієломоноцитарний лейкоз. Як повідомляє агентство Reuters, медики не уточнили, коли вперше виявили рак, сказали лише, що він не був гострим.

«Сільвіо Берлусконі зараз перебуває в реанімації для лікування легеневої інфекції», – сказали вони, додавши, що хвороба була пов’язана з раком.

Напередодні стало відомо, що політика знову шпиталізували, хоча він лише минулого тижня виписався з лікарні.

Про діагноз «лейкемія» в експрем’єра першою 6 квітня повідомила італійська газета Corriere della Sera. За даними видання, Берлусконі було госпіталізовано з підозрою на пневмонію, яка могла бути викликана ослабленням імунітету.

Медіамагнат Сільвіо Берлусконі тричі обіймав посаду голови уряду після того, як прийшов у політику 1994 року. Наразі партія Берлусконі «Вперед, Італія» входить до владної коаліції, а сам експрем’єр від вересня минулого року засідає у Сенаті XIX скликання.