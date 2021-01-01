Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 січня 2021, Київ 12:35
Новини | Міжнародні

Рекордний «циклон-бомба» вирує в Беринговому морі

Північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також важливий для промислової риболовлі (фото ілюстративне)

У Беринговому морі, що розділяє Аляску і Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану, впливаючи на комерційне судноплавство і риболовлю.

За даними Національної служби погоди США, так званий «циклон-бомба» з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці.

У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар. Чим нижчий тиск, тим сильніша буря.

Національна служба погоди повідомила, що швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину.

Шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і в літаках.

Північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також важливий для промислової риболовлі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG