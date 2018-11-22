В Україні зросла кількість безготівкових розрахунків – НБУ

В Україні зросла кількість безготівкових розрахунків, повідомила прес-служба Національного банку України.

В установі зазначили, що за результатами дев’яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на п’ять відсоткових пунктів у порівнянні з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%.

Згідно з повідомленням, загальна кількість операцій із використанням платіжних карток за дев’ять місяців 2018 року склала 2,8 мільярда, а їх обсяг – понад 2 трильйони гривень. Ці показники у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 27,2% та 38,5% відповідно.

Крім того, за дев’ять місяців 2018 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 13,6% до 263,5 тисяч.

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