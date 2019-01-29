Понад 129 тисяч українців отримали безоплатну правову допомогу адвокатів у 2018 році – Мін’юст

Понад 129 тисяч українців отримали безоплатну правову допомогу адвокатів у кримінальних, цивільних та адміністративних справах у 2018 році, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, інтереси ще майже 35 тисяч українців у суді захистили працівники центрів безоплатної правової допомоги. Ще понад 550 тисяч українців отримали консультації та роз’яснення від співробітників БПД.

«Лише минулого року нашим захисникам вдалося домогтися виправдувальних вироків у 280 кримінальних провадженнях. Це значить, що ще 280 невинуватих українців було врятовано від тюрми. Якби не було наших адвокатів, всі ці люди, за часто сфабрикованими для забезпечення гарної статистики справами, потрапили б за грати, а їхнє життя назавжди було б зруйноване тавром злочинця», – сказав Петренко.

Він стверджує, що 64,9% від усіх, хто звернувся за допомогою, становили малозабезпечені особи, 13,6% – особи з інвалідністю, 9,3% – внутрішньо переміщені особи, 8,9% – учасники бойових дій, 1,5% – діти.