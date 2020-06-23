США розширили тимчасові обмеження щодо трудової імміграції

Президент США Дональд Трамп 22 червня підписав розпорядження, що тимчасово забороняє вїзд деяких іноземних працівників, в тому числі зайнятих в технологічній галузі, на тлі боротьби влади із викликаним пандемією коронавірусу масовим безробіттям.

Розпорядження діятиме до кінця року і, як очікується, вплине на «грінкарти» близько 525 тисяч іноземних працівників.

У квітні влада США вже оголошувала обмеження щодо працівників-іноземців.

Нове розпорядження поширюється на власників віз H-1B для висококваліфікованих робітників, а також на власників віз H-2B і J-1 для сезонних робіт на несільськогосподарських роботах. Співробітники компаній з візою L-1 також будуть обмежені у можливості праці до наступного року. Водночас зроблено винятки для працівників харчової промисловості це близько 15% осіб з візами типу H-2B.

Рівень безробіття в США у травні склав 13,3% в порівнянні з 3,5% на початку року, коли штати змусили підприємства, такі як ресторани і магазини, закритися, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Число безробітних американців минулого місяця склало 21 мільйон.