Від початку карантину кількість нових вакансій впала вдвічі – Нацбанк

Від початку карантину кількість нових вакансій впала вдвічі, повідомив Національний банк України в економічному огляді тижня.

«З середини березня (початку карантину) кількість нових вакансій впала вдвічі, кількість нових резюме в останні тижні практично не змінюється», – заявили в Нацбанк.

За даними НБУ, з кінця березня зростає кількість зареєстрований безробітних зростає, що може відображати не лише втрату роботи у зв’язку з поточною кризою, а й полегшення процедури отримання статусу безробітного.

10 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за попердні два тижні кількість безробітних зросла на 50 тисяч.