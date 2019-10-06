У Москві відбулася акція «Безсмертний ГУЛАГ»

У столиці Росії Москві поблизу меморіального Соловецького каменю 6 жовтня відбулася акція «Безсмертний ГУЛАГ». Вона присвячена пам’яті жертв політичних репресій і проводилася як серія одиночних пікетів – єдиної форми протестів, яка в сучасній Росії не потребує попереднього дозволу влади.

Учасники акції вимагали від влади реабілітації всіх жертв політичних репресій XX століття, відкриття архівів КДБ, а також припинення репресій.

Акцію планували провести як ходу від Соловецького каменю до Стіни скорботи, але міська влада відмовилися її узгодити. Організатори повторно подали заявку на ходу тим же маршрутом на 13 жовтня. Передбачається, що учасники демонстрації понесуть портрети репресованих родичів.

Зараз єдиним масовим заходом у Москві на згадку про жертви сталінського терору є акція «Повернення імен». Її організовує правозахисний центр «Меморіал». Щороку наприкінці жовтня біля Соловецького каменю на Луб'янській площі москвичі протягом дня зачитують прізвища репресованих.