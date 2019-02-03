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03 Лютий 2019, Київ 17:34
Новини | Суспільство

20-річна українська юніорка стала дворазовою чемпінкою світу з біатлону

Завдяки найкращому особистому результату на юніорському чемпіонаті світу Катерина Бех здобула особисту квоту на участь у завершальному етапі Кубка світу в березні в норвезькому Голменколлені

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Українська біатлоністка Катерина Бех стала дворазовою переможницею на юніорському чемпіонаті світу, який 3 лютого завершився в словацькому Брезно-Осрблі.

Чемпіонський дубль Катерина оформила у зв'язці спринту й гонки переслідування. У суботу Бех, продемонструвавши чисту стрільбу, на 12,1 секунди випередила польку Камілу Жук, яка припустилася двох промахів.

У завершальний день змагань Катерина Бех у гонці переслідування припустилася двох промахів на 20 мішеней, і з останнього вогневого рубежу вийшла разом із німкенею Ганною Кебінгер, але на останньому колі українка була швидшою, і на фініші зафіксувала перевагу в 9,1 секунди.

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