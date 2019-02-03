20-річна українська юніорка стала дворазовою чемпінкою світу з біатлону

Українська біатлоністка Катерина Бех стала дворазовою переможницею на юніорському чемпіонаті світу, який 3 лютого завершився в словацькому Брезно-Осрблі.

Чемпіонський дубль Катерина оформила у зв'язці спринту й гонки переслідування. У суботу Бех, продемонструвавши чисту стрільбу, на 12,1 секунди випередила польку Камілу Жук, яка припустилася двох промахів.

У завершальний день змагань Катерина Бех у гонці переслідування припустилася двох промахів на 20 мішеней, і з останнього вогневого рубежу вийшла разом із німкенею Ганною Кебінгер, але на останньому колі українка була швидшою, і на фініші зафіксувала перевагу в 9,1 секунди.