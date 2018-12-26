Бйорндален і Домрачева повертаються в біатлон на один день

Зірки нещодавнього минулого світового біатлону, подружня пара норвежця Уле-Айнара Бйорндалена та білоруски Дарії Домрачевої на один старт повернуться до змагань. Це відбудеться 29 грудня в німецькому Ґельзенкірхені на традиційній Різдвяній шоу-гонці.

Олімпійські чемпіони і легенди біатлону вже завершили свої кар’єри, але в суботу змагатимуться в головному шоу цього виду спорту разом зі ще дев’ятьма парами, одна з яких представлятиме Україну. Честь синьо-жовтого прапора захищатимуть Артем Прима та Юлія Джима. Для Артема це буде дебют на Різдвяній гонці, повідомляє UA:Біатлон.

Тим часом, ще один учасник цього змагання, 31-річний росіянин Антон Шипулін, оголосив, що гонка в Ґельзенкірхені стане для нього останньою в кар’єрі. Шипуліна переслідують травми, до того ж він незадоволений великою увагою антидопінгових органів до проблем російського біатлону із забороненими препаратами. Шипулін у Різдвяній гонці змагатиметься разом із Катериною Юрловою-Перхт.

Також 29 грудня на старт вийдуть Деніз Херманн і Сімон Шемп, Ванесса Хінц і Ерік Лессер (обидві пари з Німеччини), Ліза Тереза Хаузер і Домінік Ландентінгер (Австрія), Доротея Вірер і Лукас Хофер (Італія), Анаїс Бескон і Емільєн Жаклен (Франція), Вероніка Віткова й Міхал Крчмар (Чехія), Фуюко Тачідзакі й Мікіто Тачідзакі (Японія).

Різдвяна гонка або World Team Challenge – це щорічне комерційне змагання з біатлону. Проводиться воно з 2002 року на стадіоні «Фельтінс-Арена». Зазвичай відбувається в останні дні грудня.

Змагання проходять у форматі парного заїзду, де один спортсмен чоловічої статі, а другий – жіночої. Від більшості біатлонних змагань Різдвяна гонка відрізняється доволі короткою трасою і штрафним колом не більше 100 метрів. Загалом гонка складається з 10 етапів, хоч у період з 2002 по 2005 їх було 20.