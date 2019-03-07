Біатлон: норвежці виграли першу гонку ЧС, українці сьомі

Збірна Норвегії з біатлону виграла першу гонку чемпіонату світу, який 7 березня стартував у шведському Остерсунді.

Норвезька четвірка виграла змішану естафету, другими фінішували німці, третіми – італійці.

Українська збірна, що складалася з Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного, фінішувала на сьомому місці.

На фініші Підручний опинився вище за Мартена Фуркада, титулований фінішер французької команди привів збірну лише до восьмої позиції.

Всього в цьому старті брали участь 26 команд.

8 березня чемпіонат світу продовжиться спринтерською гонкою серед жінок. Початок цього змагання – о 17:15 за Києвом.