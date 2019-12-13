Біатлон: у Гохфільцені двома спринтами стартує другий етап Кубка світу

В австрійському Гохфільцені 13 грудня розпочинається другий етап Кубка світу з біатлону. В перший день змагань відбудуться спринтерські гонки.

О 12:30 за Києвом на дистанцію 7,5 кілометра вийдуть жінки. Відкриватиме стартовий протокол українка Валя Семеренко, 19-ю піде в гонку Юлія Джима, 44-ю – Віта Семеренко, 54-ю – Дарія Блашко, 84-ю – Олена Підгрушна, яка повернулася до головного змагання сезону після успішного виступу на етапі Кубка IBU.

Старт чоловічої гонки на 10 кілометрів запланований на 15:20. Україну представлятимуть Артем Прима (5-й стартовий номер), Дмитро Підручний (30-й), Антон Дудченко (43-й), Руслан Ткаленко (63-й) і Артем Тищенко (105-й).

На відміну від першого етапу Кубка світу, який приймав шведський Остерсунд, у Гохфільцені відбудуться гонки переслідування, тому важливо потрапити в число 60 найкращих.

У суботу жінки бігтимуть естафету, а чоловіки – гонку переслідування, у неділю програму завершать гонка переслідування у жінок і естафета у чоловіків.