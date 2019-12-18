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18 грудня 2019, Київ 15:51
Новини | Спорт

Біатлон: Сергій Семенов виграв гонку на Кубку IBU

Український біатлоніст Сергій Семенов

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Український біатлоніст Сергій Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який 18 грудня розпочався в австрійському Обертілліаху.

Досвідчений біатлоніст майже бездоганно провів стрільбу (він закрив 19 із 20 мішеней), достатньо швидким він був і на дистанції. В результаті перевага над найближчим переслідувачем, німцем Лукасом Фратцшером у нього два промахи), склала понад 50 секунд, а норвежця Ларса-Хельге Біркеланна, який продемонстрував аналогічну стрільбу, Семенов випередив на понад хвилину.

Пізніше сьогодні в Обертілліаху відбудеться і коротка індивідуальна гонка серед жінок. Найкращі шанси на успіх має ще одна спортсменка з першої команди України – Анастасія Меркушина. І Семенов, і Мперкушина можуть приєднатися до учасників Кубка світу вже після різдвяно-новорічної паузи, 9 січня в німецькому Обергофі.

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