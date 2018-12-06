Біатлон: Семенов фінішував шостим у першій «індивідуалці» сезону, Фуркад переміг

Український біатлоніст Сергій Семенов на шостому місці фінішував у першому особистому старті сезону – індивідуальній гонці на 20 кілометрів, яка відбулася на етапі Кубка світу в словенській Поклюці. Лідер «синьо-жовтих» добре пройшов чотири вогневі рубежі, закривши всі 20 мішеней, і програв переможцеві 45 секунд.

Виграв класичну гонку, з якої розпочалася історія біатлону, лідер цього виду спорту француз Мартен Фуркад. Як і Семенов, він без промахів пройшов стрільбу, а ногами зміг випередити ще двох снайперів – німця Йоганнеса Кюна на 4,2 секунди, австрійця Сімона Едера – на 19,7 секунди.

У заліковій зоні фінішували ще двоє українців: швидкий Артем Прима став 21-м (два промахи, відставання від Фуркада склало 2 хвилини 23,6 секунди), Артем Тищенко – 31-м (він закрив усі мішені, але на трасі програв 3 хвилини 4,4 секунди).

Новий сезон для українців розпочався з бронзової медалі в одиночній змішаній естафеті. Третіми в цьому виді програми 2 грудня в Поклюці стали Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

О 15:15 за Києвом має розпочатися індивідуальна гонка серед жінок. Українська команда виступить у такому складі: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Журавок, Олена Підгрушна, Юлія Джима.