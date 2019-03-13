Біатлон: без Підручного медалей немає

Українська чоловіча збірна за відсутності чемпіона світу Дмитра Підручного 13 березня не змогла гідно виступити в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, що триває в шведському Остерсунді.

Найкращий серед четвірки результат показав дебютант чемпіонатів світу Віталій Труш, який із двома промахами фінішував 59-м, програвши чемпіонові майже вісім хвилин.

Іншим українцям (Руслану Ткаленку, Сергію Семенову та Артему Тищенку) не лише не біглося, але й не стрілялося – по шість-сім промахів на 20 мішеней спричинили відповідний результат, місця від 65-го до 83-го.

Чемпіоном світу став німець Арнд Пайфер, який за непростої вітрової ситуації спромігся закрити всі 20 мішеней. Друге місце в боротьбі з норвежцем Тар’єєм Бьо виборов болгарин Владімір Ілієв, титулований Бьо-старший задовольнився бронзовою нагородою. Срібного і бронзового медалістів, які припустилися по одному промаху, відділили всього чотири десятих секунди.

Днем раніше, 12 березня, набагато вдаліше виступили в індивідуальній гонці українські жінки. Уся четвірка потрапила до залікової зони, а Ірина Меркушина, Юлія Джима та Юлія Журавок взагалі фіншували серед 15 найкращих – Меркушина стала 10-ю, Джима 12-ю, Журавок 14-ю. Запорукою високих результатів став лише один промах на трьох, його припустилася найшвидша в цій гонці серед українок Ірина Меркушина.