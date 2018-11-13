Тренери збірної України назвали склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Тренерські штаби чоловічої та жіночої команд України назвали склади для участі в першому етапі Кубка світу, який із 2 до 9 грудня прийме словенська Поклюка. Про це 13 листопада повідомляє телеканал XSport.

Жіноча команда складатиметься з олімпійських чемпіонок Юлії Джими, Віти Семеренко, Валентини Семеренко, Олени Підгрушної, до яких приєдналися Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Серед чоловіків змагатимуться Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Кільчицький.

Програма етапу в Поклюці, який відкриває сезон, є ширшою, ніж зазвичай на етапах кубка світу. У ній є одразу п’ять видів гонок: одиночна і класична змішані естафети, індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування. Саме тому тренери обох команд вирішили включити в склад на одну людину більше, ніж це передбачає квота збірної на деякі види гонок. У цьому сезоні в гонці з роздільним стартом збірна України має право виставляти чотирьох чоловіків і п’ять жінок.