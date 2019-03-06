Тренери назвали склад збірної України на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом учасників першої гонки чемпіонату світу, який 7 березня стартує в шведському Остерсунді.

«Синьо-жовті» вийдуть на змішану естафету в такому складі: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Початок першого змагання світової першості – о 17:15 за київським часом.

Далі в програмі чемпіонату – спринти (8 і 9 березня), гонки переслідування (10 березня), індивідуальні гонки (12 і 13 березня), одиночна змішана естафета (14 березня), класичні естафети (16 березня) і мас-старти (17 березня).