Біатлон: в Обергофі стартують чоловіки

Четвертий етап Кубка світу з біатлону продовжується в німецькому Обергофі. В другий змагальний день на старт виходять чоловіки. В спринтерській гонці Україну представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов та Руслан Ткаленко, для якого цей спринт стане дебютним у сезоні на етапах Кубка світу.

Початок перегонів – о 15:30 за Києвом.

У четвер, 10 січня, в жіночому спринті вдало серед українок виступила лише Віта Семеренко, яка до чистої стрільби додала і непогану швидкість. Цього вистачило для шостого місця і участі в квітковій церемонії. Чисто стріляла, але повільно пересувалася Анастасія Меркушина, яка задовольнилася 35-м результатом. Решта українок не потрапили навіть до топ-60.