Біатлон: чемпіон світу Підручний пропустить чоловічу естафету в Остерсунді

Чемпіон планети Дмитро Підручний не стартуватиме 16 березня в чоловічій естафеті світової першості. Таке рішення тренерський штаб української команди ухвалив, щоб спортсмен краще підготувався до завершального старту змагання – недільної гонки з масовим стартом.

«Він був готовий і хотів бігти, але я ухвалив таке рішення. З тієї інформації про його фізичний стан, яка в мене є, і виходячи з тактики на цей чемпіонат, естафету йому краще пропустити. У Підручного вже за спиною чотири важких старти, в яких він далеко заходив за межу своїх фізичних можливостей. Кар'єра у Підручного не закінчується на цьому сезоні. І я не хочу допустити помилку, щоб завантажити його так, що він буде з цього стану виходити дуже довго», – цитує сайт Федерації біатлону України головного тренера чоловічої команди Юрая Санітру.

Таким чином, українська чоловіча четвірка складатиметься з Артема Прими, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Руслана Ткаленка. Початок цієї естафети – о 17:30 за Києвом.

Жінки змагатимуться в суботу на кілька годин раніше, їхня естафета розпочнеться о 14:15. На старт вийдуть усі найкращі на цей момент українки: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко. Для Юлії Журавок чемпіонат уже завершився, у неї невелика застуда, тому ця біатлоністка вже готуватиметься до завершального етапу Кубка світу, який наступного тижня прийматиме норвезький Голменколлен.