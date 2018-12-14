Четвірка українських біатлоністів розпочинає змагання в Австрії

Четверо українських біатлоністів виходять на старт першої чоловічої гонки на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені. Першим серед них спринт розпочне Сергій Семенов, який має четвертий стартовий номер і вже о 15:17 за Києвом вирушить на дистанцію.

25-й стартовий номер має Артем Прима, 33-й – Дмитро Підручний, 56-й – Віталій Кілчицький.

Всього на старт вийдуть 110 спортсменів.

13 грудня розпочали змагатися у Гохфільцені українські жінки. У спринті вони виступили невдало, найкращий результат показала Олена Підгрушна, яка з одним промахом фінішувала 27-ю.