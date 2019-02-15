Біатлон: українець Підручний фінішував у заліковій зоні в спринті у США

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний на 33-му місці фінішував у спринтерській гонці на восьмому етапі Кубка світу. Підручному не вдалося впоратися зі стрільбою на вітряній арені «Солджер Холлоу» в олімпійській столиці 2002 року, на обох вогневих рубежах він припустився по два промахи.

Такий же стрілецький результат продемонстрував і лідер загального заліку норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, щоправда, свої чотири промахи він зробив на одному рубежі, в стійці. Бьо фінішував п’ятим, натомість щасливий квиток витягнув його менш титулований партнер по команді Ветле С’ястад Крістіансен, якому вдалося закрити всі мішені.

У суботу восьмий етап Кубка світу продовжиться гонками переслідування, а в неділю відбудуться змішані естафети.