П’ятеро українок вийдуть на старт другого етапу Кубка світу з біатлону

На першу гонку другого етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені 13 грудня вийдуть п’ятеро українок. У спринтерській гонці Анастасія Меркушина матиме 14-й номер, Валя Семеренко піде на дистанцію 32-ю, її сестра Віта – 51-ю, Юлія Джима – 60-ю, Олена Підгрушна – 93-ю.

Офіційний сайт Федерації біатлону України повідомляє, що Юлію Джиму в Хохфільцені може змінити Ольга Абрамова. Переможниця індивідуальної гонки в Поклюці відчула нездужання ще у Словенії, біль у горлі посилився у Джими після переїзду до Австрії.

Абрамова, яка мала стартувати в Італії на етапі Кубка IBU, вже приїхала до Австрії, щоб за потреби замінити одну з лідерок команди.

Всього на старт гонки, яка розпочнеться о 15:15 за Києвом, вийдуть 102 біатлоністки.