Біатлон: українці невдало стартували на чемпіонаті Європи

З великою кількістю штрафних хвилин завершили індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи в білоруських Раубичах лідери чоловічої збірної України з біатлону. Через це ані Артем Прима, ані Сергій Семенов не змогли втрутитися в боротьбу за нагороди відкритої першості континенту, яка стартувала 20 лютого.

Іншим представникам України забракло швидкості на дистанції.

Сенсаційну перемогу над багаторазовим чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном норвежцем Тар’єєм Бьо здобув болгарський ветеран Красимир Анєв. За рахунок кращої стрільби Анєв на лічені секунди випередив значно швидшого скандинава.