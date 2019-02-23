Біатлон: Тар’єй Бьо виграв спринт чемпіонату Європи, українці без нагород

Олімпійський чемпіон Тар’єй Бьо в білоруських Раубичах здобув золоту на чемпіонаті Європи, який для норвезького біатлоніста є одним із етапів підготовки до головного старту сезону, чемпіонату світу в шведському Остерсунді.

Старшому з братів Бьо не завадило й те, що в стрільбі лежачи він припустився одного промаху. Призові місця посіли влучніші, але повільніші конкуренти – швед Єспер Нелін та росіянин Дмитро Малишко.

Лідер української команди Дмитро Підручний після вдалої першої стрільби був серед лідерів, але два промахи в «стійці» позбавили його шансів у боротьбі за нагороди. Інші представники України також не змогли скласти конкуренцію провідним біатлоністам.

О 13:00 на старт спринту вийдуть жінки, в неділю чемпіонат Європи завершать гонки переслідування.