Біатлон: Юлія Джима стала найкращою серед українок в індивідуальній гонці

Юлія Джима стала найкращою серед українських біатлоністок в індивідуальній гонці, яка відкривала жіночу програму на шостому етапі Кубка світу в словенській Поклюці. З двома додатковими хвилинами киянка стала 14-ю.

У заліковій зоні з трьома неточними пострілами фінішували також Анастасія Меркушина (37-ме місце) та Олена Підгрушна (40-ве).

Перемогла із хвилинною перевагою над срібною призеркою німкеня Деніз Германн, яка закрила всі 20 мішеней. Один промах не дав поборотися за перемогу шведці Ганні Еберг, третьою фінішувала влучна француженка Анаїс Бескон.

У суботу в Поклюці відбудуться дві естафети: одиночна змішана розпочнеться о 14:15 за Києвом, класична змішана – о 16:00.