ЧС з літнього біатлону: Дар’я Блашко стала бронзовою призеркою

У білоруських Раубічах завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках другого змагального дня літнього чемпіонату світу з біатлону, в перебігу якого українка Дар’я Блашко стала бронзовою призеркою спринтерської гонки, поступившись росіянці Катерині Глазиріній (золото) та представниці Чехії Люції Харватовій (срібло).

У чоловічому спринті найвища позиція – 18-та – у Сергія Семенова.

Водночас у спринті серед юніорів українці також відзначились нагородами – Катерина Бех стала срібною призеркою, а Юрій Ситник здобув бронзу.

Напередодні у суперспринті Валентина Семеренко здобула золото.

23 серпня у білоруських Раубічах стартував літній чемпіонату світу-2019 з біатлону. До 25 серпня заплановані 12 гонок світової першості – по три у чоловіків, жінок, юніорів та юніорок. Біатлоністи вже розіграли медалі в суперспринті і класичному спринті, а завершаться змагання чоловічою та жіночою гонками переслідування.