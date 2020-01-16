Біатлон: п’ятеро українців стартують у спринті в Рупольдингу

На п’ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу 16 січня відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Україну представлятимуть Дмитро Підручний (у нього шостий стартовий номер), Артем Прима (25-й), Антон Дудченко (39-й), Сергій Семенов (65-й) і Богдан Цимбал (103-й).

Програму змагань у Рупольдингу відкрив 15 січня жіночий спринт, у якому найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом фінішувала 29-ю. У заліковій зоні також опинилися Віта Семеренко (34-та) та Олена Підгрушна (40-ва). Перемогу з майже півхвилинною перевагою над найближчою суперницею здобула норвежка Тіріл Екгоф.

У п’ятницю програму змагань продовжить жіноча естафета.