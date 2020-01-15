Біатлон: у Рупольдингу відбудеться жіночий спринт

Жіноча спринтерська гонка відкриє 15 січня о 15:30 за Києвом програму змагань на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в цьому виді програми представлятимуть Олена Підгрушна (17-й стартовий номер), Юлія Джима (30-й), Валя Семеренко (49-й), Віта Семеренко (58-й) та Дар’я Блашко (100-й).

Синоптики обіцяють біатлоністам дещо комфортнішу погоду, ніж у туманному і вітряному Обергофі. В перші дні етапу буде незначна мінусова температура вночі і помірні плюси вдень. Такі умови дозволяють організаторам зберегти цілісність трас, тому гонки навряд чи перебуватимуть під загрозою скасування.

Чоловіки свою спринтерську гонку проведуть 16 січня в той же час. У п’ятницю на вболівальників очікує жіноча естафета, в суботу змагатимуться чоловічі квартети. Завершать біатлонну програму в Рупольдингу недільні гонки переслідування.