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15 січня 2020, Київ 08:43
Новини | Спорт

Біатлон: у Рупольдингу відбудеться жіночий спринт

Першою серед українок на трасу вийде олімпійчська чемпіонка Олена Підгрушна (на фото)

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Жіноча спринтерська гонка відкриє 15 січня о 15:30 за Києвом програму змагань на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в цьому виді програми представлятимуть Олена Підгрушна (17-й стартовий номер), Юлія Джима (30-й), Валя Семеренко (49-й), Віта Семеренко (58-й) та Дар’я Блашко (100-й).

Синоптики обіцяють біатлоністам дещо комфортнішу погоду, ніж у туманному і вітряному Обергофі. В перші дні етапу буде незначна мінусова температура вночі і помірні плюси вдень. Такі умови дозволяють організаторам зберегти цілісність трас, тому гонки навряд чи перебуватимуть під загрозою скасування.

Чоловіки свою спринтерську гонку проведуть 16 січня в той же час. У п’ятницю на вболівальників очікує жіноча естафета, в суботу змагатимуться чоловічі квартети. Завершать біатлонну програму в Рупольдингу недільні гонки переслідування.

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