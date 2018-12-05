Через туман IBU переніс індивідуальну гонку на Кубку світу з біатлону в Поклюці

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення про перенесення на 6 грудня чоловічої індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу, який приймає словенська Поклюка. Причиною такого рішення став густий туман, який практично унеможливлює точну стрільбу учасників змагання, а також ставить їх у нерівні умови.

Початок змагань 5 грудня планувався на 15:15 за Києвом, новий час старту – 11:15 6 грудня.

Українську команду в цій гонці представлятимуть Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

Таким чином, 6 грудня в Поклюці має відбутися дві індивідуальні гонки – чоловіча об 11:15 і жіноча о 15:15.