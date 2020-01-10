Українські біатлоністи без свого лідера виступлять у спринті в Обергофі

П’ятеро українських біатлоністів візьмуть участь у спринтерській гонці, яка 10 січня продовжить програму четвертого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі. На старт вийдуть Артем Прима (у нього 10-й номер), Антон Дудченко (46-й), Сергій Семенов (62-й), Артем Тищенко (65-й) і Богдан Цимбал (96-й).

Серед учасників спринту не буде лідера української команди Дмитра Підручного, якому тренери надали коротку відпустку у зв’язку з народженням сина. Вже до суботньої естафети Підручний приєднається до колег по збірній, але питання щодо Дмитра в естафеті буде вирішене після повернення. Старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра запевнив, що разраховує на участь Дмитра у масстарті в неділю, інформує сторінка UA:Біатлон у фейсбуці.

У четвер змагальну програму в Обергофі відкрив жіночий спринт, найкращою серед українок, 16-ю, фінішувала Юлія Джима, а перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.