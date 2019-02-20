Біатлон: Юлія Журавок здобула першу медаль для України на чемпіонаті Європи

Українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду до скарбнички збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруських Раубичах. В індивідуальній гонці Юлія стала срібною призеркою.

Завдяки майже ідеальній стрільбі (лише один промах) Журавок змогла випередити більшість суперниць. Єдиним винятком стала олімпійська чемпіонка в цій дисципліні шведка Ханна Еберґ, яка попри три промахи, випередила українку на фініші. Ще після четвертої стрільби Юлія мала перевагу 11 секунд, але швидке останнє коло дозволило шведській біатлоністці перемогти, випередивши конкурентку на 32,3 секунди.

Третьою стала білоруска Ірина Кривко.

Решту українок підвела стрільба. Валя Семеренко з чотирма промахами стала 11-ю, Анастасія Меркушина з п'ятьма невлучними пострілами – 18-ю, Ольга Абрамова з п'ятьма промахами фінішувала 47-ю. Провальну гонку провела Віта Семеренко – сім промахів, 51-ше місце.