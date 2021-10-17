Вперше за 20 років збільшилася кількість людей, що живуть за межею бідності – ООН

попередивУ своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності, який відзначають 17 жовтня, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш попередив про зростання числа людей, що живуть в умовах крайньої бідності.

За його словами, зростання показників бідності спостерігається вперше за двадцять років і пов’язане передусім з пандемією, боротьба з якою негативно позначилася на економіках країн світу. Торік додатково 120 мільйонів людей опинилися за межею бідності, каже Ґутерріш.

«Нерівномірне відновлення ще більше збільшує нерівність між глобальною Північчю і Півднем. А тим часом сьогодні, коли солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояву», – зазначи він.

За словами Ґутерріша, нині треба передусім боротися зі злиднями і несправедливим розподілом вакцин.

Генсекретар ООН також привернув увагу до становища вразливих груп населення, зокрема жінок, які в результаті пандемії постраждали більше, ніж чоловіки. Він запропонував надавати адресну допомогу жінкам-підприємцям, боротися з неофіційною зайнятістю, а також приділяти більше уваги питанням освіти, соціального захисту, медичного страхування дітей та охорони здоров’я в цілому і скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності відзначають 17 жовтня.