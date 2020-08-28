Держдепартамент повідомив про зустрічі, які заступник держсекретаря Біген провів в Україні

Держдепартамент США повідомив про зміст і теми розмов, які заступник держсекретаря США Стівен Біген провів в Україні 26 і 27 серпня.

Як ідеться в повідомленні, Біген «зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Шмигалем, віце-прем'єр-міністром Резніковим та міністром закордонних справ Кулебою для обговорення широкого кола багатосторонніх та регіональних питань».

Зокрема, йшлося про порядок денний реформ в Україні, конфлікт на сході України та ситуацію в Білорусі.

«Заступник секретаря Біген підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України», – вказано в повідомленні.

Заступник держсекретаря США Стівен Біген секретаря відвідав меморіал у Михайлівському монастирі в річницю Ілловайської битви 2014 року, щоб вшанувати пам’ять тисяч людей, які втратили життя, захищаючи суверенітет України.

Також заступник секретаря зустрівся з журналістами, лідерами громадянського суспільства та неурядовими організаціями, щоб підтвердити підтримку США свободи преси, верховенства права та гуманітарної допомоги в Україні.