Білоруська АЕС через кілька днів після запуску призупинила вироництво електроенергії

На Білоруській АЕС тимчасово призупинили вироблення електроенергії через необхідність заміни певного обладнання. Про це у вівторок повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, а також російська агенція «Інтерфакс».

Про необхідність проведення яких саме технічних робіт не повідомляється, як і про терміни їх виконання.

Міністерство енергетики Білорусі напередодні заявило про несправності на першому енергоблоці Білоруської АЕС, яку урочисто відкрили 7 листопада з участю Олександра Лукашенка.

У міністерстві повідомляли про «необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання».

Білоруські ЗМІ повідомляли, що реактор першого енергоблоку Білоруської АЕС працює на 40%.

Білоруська АЕС почала подавати електрику в енергетичну систему за чотири дні до офіційного запуску. Лукашенко назвав початок роботи АЕС «історичною подією», заявивши, що країна стала «ядерною державою».

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Електростанція в Гродненській області будувалася з 2011 року за російським проєктом і за кошти з російської позики. Очікується, що після будівництва другого блоку електростанція генеруватиме на рік стільки електроенергії, що покриватиме близько половини з того, що споживає країна.

Будівництво електростанції супроводжується критикою з боку екологічних активістів. Вони наголошують на тому, що велика частина території країни і так заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі. Проти будівництва також виступала Литва, оскільки електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від Вільнюса. У результаті 3 листопада литовська компанія Litgrid припинила закупівлю електроенергії у Білорусі.