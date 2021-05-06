У Білорусі частково заборонили проведення акції «Безсмертний полк»

Влада Білорусі частково заборонила проведення 9 травня акції «Безсмертний полк». Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, у Мінську і Бресті марші заборонили, а у Вітебську та Новополоцьку – дозволили.

За повідомленнями, у столиці Білорусі влада дозволила лише зареєстрованим громадським організаціям покласти квіти до Вічного вогню на площі Перемоги.

Минулого року Мінський міськвиконком відмовив низці комуністичних та проросійських організацій у проведенні 9 травня мітингу «Безсмертний полк» через пандемію COVID-19.

Акція «Безсмертний полк» виникла в Росії 2012 року як громадська ініціатива – пройти ходою з портретом свого реального родича, який загинув чи принаймні брав участь у Другій світовій війні. Кремль перебрав цю ідею для офіціозно-пропагандистської акції, яку проводять по всій Росії (нерідко «добровільно-примусово»), а також прокремлівські активісти поза її межами – іноді під іншими назвами. При цьому нерідко організатори ходи роздають її учасникам портрети невідомих їм людей, які після закінчення можуть викидатися в смітники. Цю ситуацію використовують критики акції, роздаючи або використовуючи портрети людей, які не мають стосунку до Другої світової, наприклад, дійових осіб художніх фільмів.

Через російське пропагандистське спрямування, а іноді й агресію акцію забороняють в інших країнах.