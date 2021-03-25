Тихановська закликала до протестів у День Волі в Білорусі

Лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка наразі проживає у Литві, закликала білорусів почати нову хвилю протестів проти Олександра Лукашенка 25 березня, коли вони відзначають річницю нетривалої Білоруської Народної Республіки, або День Волі.

Вона закликала до вуличних мітингів в Мінську та інших містах Білорусі, щоб продемонструвати свою єдність проти політичної кризи в Білорусі.

«Білоруси вже відзначають День Волі», – заявила Тихановська пізно ввечері 24 березня в твітері, в якому розмістила відео з салютом в червоно-білих кольорах опозиції.

Але проведення акції у Мінську стикається зі спротивом із боку поліції, яка відмовилася дати згоду на гарантування безпеки активістів, і правозахисна організація Amnesty International висловила стурбованість з приводу того, як влада може відреагувати на заходи.

25 березня у Білорусі відзначають День Волі. Цей день пов’язаний з проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менше року. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який зараз використовують учасники протестів.