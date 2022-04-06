У Білорусі заблокували сайт правозахисної організації Human Rights Watch

Міністерство інформації Білорусі заблокувало сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Рішення ухвалене на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна.

На початку березня Мінінформ Білорусі заблокував сайти українських видань «РБК Україна», Nv.ua, Focus.ua, «Гордон», «Обозреватель», Inforesist.org через, як повідомлялося, «розміщення екстремістських матеріалів».

МВС Білорусі наприкінці березня створило «перелік громадян Республіки Білорусь, іноземних громадян або осіб без громадянства, причетних до екстремістської діяльності».

Практика внесення ЗМІ до переліку «екстремістських» чи позначення їх «іноагентами» широко застосовується і в Росії.