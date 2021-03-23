У Білорусі затримали опозиціонера, лідера Об’єднаної громадянської партії Миколу Козлова

У столиці Білорусі Мінську затримали голову Об’єднаної громадянської партії, члена Координаційної ради опозиції Миколу Козлова. Як повідомили у його партії, політик перебуває в одному з центрів ізоляції правопорушників.

Зв’язок з політиком зник ввечері 22 березня. Перед виходом він написав товаришу: «Якщо мене не буде через 15 хвилин, значить, мене затримали».

Про причини затримання не повідомляється, проте раніше щодо лідера Об’єднаної громадянської партії, підполковника міліції у відставці Миколу Козлова відкрили кримінальну справу про розголошення даних дізнання. Політик тричі відмовлявся давати підписку про нерозголошення після допитів в Слідчому комітеті як свідок у справі про заклики до захоплення влади, яку порушили проти деяких членів Координаційної ради білоруської опозиції.

Крім того, на Козлова склали три протоколи за статтею про непокору за відмову підписувати документ про нерозголошення.

У розмові з Білоруською службою Радіо Свобода Микола Козлов заявив, що ніякої секретної інформації він не розголошував, а справа Координаційної ради сфабрикована.

Микола Козлов очолює Об’єднану громадянську партію з вересня 2018 року. На президентських виборах 2020 року партія закликала громадян Білорусі не голосувати за Олександра Лукашенка.