Білорусь отримала від Китаю кредит на понад півмільярда доларів

Китай виділить Білорусі терміновий кредит на суму 3,5 мільярда юанів (це понад 500 мільйонів доларів). Угода про це була досягнута 16 грудня в Шанхаї, повідомило міністерство фінансів Білорусі. Ці ресурси виділить Шанхайська філія Банку розвитку Китаю.

Як говориться в повідомленні, кредит не пов’язаний з реалізацією будь-якого проєкту і може бути спрямований на спільні цілі, в тому числі на погашення та обслуговування державного боргу. Угода в повідомленні міністерства фінансів названа «безпрецедентною» і свідчить про «новий рівень відносин» між Білоруссю і Китаєм. Кредит наданий на п’ять років, йдеться в указі президента Білорусії Олександра Лукашенка про залучення коштів.

Ще влітку Мінськ розпочав переговори з Китаєм. Це сталося після того, як виникли проблеми в діалозі з Росією щодо нового кредиту на 600 мільйонів доларів. У міністерстві фінансів Білорусі тоді заявили, що Мінську не потрібні «політичні кредити» від Росії.

Домовленість із Китаєм досягнута на тлі важких переговорів між Мінськом і Москвою про поглиблення інтеграції. Білоруська економіка постраждала від так званого «податкового маневру» в Росії, Москва залишається найбільшим кредитором Білорусі. Білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що не готовий поступитися суверенітетом країни заради економічних вигод.

Переговори Олександра Лукашенка і Володимира Путіна в Сочі 7 грудня завершилися без підписання будь-яких документів. Нова зустріч прихначена на 20 грудня в Санкт-Петербурзі. Білоруська опозиція побоюється, що Росія «викручує руки» Лукашенкові, змушуючи його погодитися на поглиблення інтеграції аж до повного підпорядкування Мінська Москві.

Білорусь упродовж останніх років активно розвиває співпрацю з Китаєм. Країни домовилися про безвізовий режим, Китай створює під Мінськом великий індустріальний парк, в якому, за оцінками, можуть бути створені 150 тисяч робочих місць.