Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишніх послів Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції та Польщі, а нині члена президії опозиційної Координаційної ради країни Павла Латушка.

Про це повідомило державне інформагентство «Белта». Також дипломатичного рангу позбавлений колишній посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Відзначається, що рішення щодо обох ухвалене через дії, «які ганьблять державну (дипломатичну) службу».

Іншим указом Лукашенко звільнив посла Білорусі в Латвії Василя Марковича і позбавив його дипломатичного рангу «за неналежне виконання посадових обов’язків».

Координаційна рада опозиції була створена з ініціативи колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Метою об’єднання був названий перехід влади в країні, де після президентських виборів 9 серпня тривають багатотисячні протести проти оголошеної ЦВК перемоги Лукашенка. На цей момент майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі. Павло Латушко, який раніше також був міністром культури Білорусі, зараз перебуває в Литві, як і Тихановська. Лукашенко заявив, що Латушко, перейшовши на бік опозиції, перетнув червону лінію і відповість за законом.

Ігор Лещеня одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав покласти край насильству силовиків. Пізніше він подав заяву про відставку.

Василь Маркович недавно був викликаний до МЗС Латвії для роз’яснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансуються в тому числі з Риги, пише білоруська служба Радіо Свобода.