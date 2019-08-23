Білорусь прагне купувати нафту у США, щоб зменшити залежність від Росії

Білорусь прагне придбати американську нафту для своїх нафтопереробних заводів, щоб диверсифікувати постачання. Нині майже весь обсяг цієї сировини надходить до Білорусі з сусідньої Росії.

Зацікавленість Мінська в американській сировині виникла в час, коли Москва все активніше наполягає на зміцненні союзу з Білоруссю. У підписаних 20 років тому документах ішлося про створення союзної держави, але фактично Білорусь зберігає значний суверенітет.

Державна «Білоруська нафтова компанія», пов’язана з нефтопереробним концерном «Белнафтохім», найняла лобіста Дейвіда Дженкареллі. Він має прозондувати в уряді США можливість скасування санкцій, щоб країна могла купувати сировину.

Дженкареллі має допомогти компанії отримати спеціальну ліцензію від Міністерства фінансів США на «закупівлю сирої нафти з доставкою на нафтопереробні заводи в Республіці Білорусь».

Дженкареллі прямо не підтвердив цієї співпраці, також вказавши в соцмережах, що з його допомогою клієнти, включно з представниками енергетичної галузі, «орієнтуються в залах Конгресу».

Офіційні представники посольства Білорусі у Вашингтоні не були негайно доступні для коментарів 22 серпня.

Росія утримує Білорусь у своїй сфері впливу, пропонуючи їй дешеву енергію та позики, які десятиліттями підтримують її застарілу економіку. Нафтопереробка приносить значну частину експортних доходів Білорусі, потужність галузі значно перевищує внутрішні потреби країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче скоротити частку Росії в зовнішній торгівлі приблизно з половини до третини. Імпорт американської нафти міг би стати одним зі способів досягнення цієї мети.

Видобуток нафти у США за останні десятиліття зріс більш як удвічі, до рекордних 12,3 мільйона барелів на день у серпні. Зростання обсягів виробництва дозволило Вашингтону скасувати в 2016 році заборону на експорт сировини.