У Білорусі сотні людей провели в останню путь учасника протестів Микиту Кривцова

Сотні людей прийшли попрощатися з учасником акцій протесту в Білорусі Микитою Кривцовим, похорон якого відбувся 25 серпня в місті Молодечно. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Окрім знайомих загиблого, на жалобну церемонію приїхали члени фан-руху з Молодечна (Кривцов був футбольним фанатом), а також з інших міст, зокрема, Бреста, Борисова та Мінська.

«Ми не віримо, що Микита зробив це сам. Його тіло так довго не могло бути в зашморгу в парку Мінська», – сказав журналістам один із членів фанатського руху.

Знайомі загиблого кажуть, що вони бачили його 10 серпня на місці протестів у Мінську.

Микиту Кривцова поховали на старому кладовищі Молодечна. Укриту біло-червоно-білим національним прапором труну з ритуальної зали до місця поховання перенесли на руках.

Раніше батько Микити Кривцова оглянув тіло сина в морзі в присутності незалежного судового експерта та адвоката.

«За словами нашого експерта, нам потрібно дочекатися результатів досліджень, у першу чергу гістологічних. Тіло за цей час сильно змінилося. Батькові було дуже важко на це дивитися», – заявив Радіо Свобода адвокат Кривцова Віктор Мацкевич.

Микита Кривцов зник 11 серпня 2020 року. 12 серпня дружина оголосила про його зникнення. Перед зникненням він пішов на протест.

22 серпня тіло Микити Кривцова було знайдене в лісопарку в Мінську. За даними Слідчого комітету, його смерть не є насильницькою. Родина Микити Кривцова не погодилася з версією «самогубства» та подала скаргу до Слідчого комітету.