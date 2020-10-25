78-й день протесту: у Білорусі на підтримку «народного ультиматуму» люди виходять на марші

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни у неділю, на 78-й день протесту, люди виходять на вулиці на підтримку так званого «народного ультиматуму».

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, до анонсованого недільного маршу протесту люди вивісили біло-червоно-білі прапори на будівлях в різних містах Білорусі. Повідомляється, що зранку 25 жовтня в різних районах Мінська було помічено військову техніку, у столиці Білорусі закриті 12 станцій метро. До центру міста рухаються великі колони спецтехніки та автобуси із спецпризначенцями та невідомими у балаклавах.

Також є повідомлення, що почалися проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі вже третій місяць не припиняються масові протести, які почалися відразу після оголошення офіційних підсумків голосування, згідно з якими в президентських перегонах вшосте поспіль переміг Олександр Лукашенко.

13 жовтня Світлана Тихановська заявила, що учасники акцій протесту оголошують Олександрові Лукашенку «народний ультиматум»: до 25 жовтня він повинен піти у відставку.

За її словами, режим повинен виконати три вимоги:

Лукашенко має оголосити про відхід;

насильство на вулицях має зупинитися повністю;

всі політв’язні повинні бути звільнені.

Тихановська вказала, що якщо до 25 жовтня вимоги не будуть виконані, то «вся країна мирно вийде на вулиці», а 26 жовтня буде розпочато національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах.