Білорусь готується до спрощення візового режиму з Євросоюзом

Влада Білорусі завершила підготовку угод з Євросоюзом про спрощення візового режиму й реадмісію – згоду держави на прийом своїх громадян, яким відмовлено у в’їзді в ЄС, назад на свою територію. Про те, що таке рішення ухвалив президент Олександр Лукашенко, 20 вересня заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

Відомство називає рішення «непростим» і пояснює його прагненням глави держави полегшити «міжлюдські й ділові контакти», а також забезпечити громадянам Білорусі мобільність.

Влада Білорусі очікує від європейських партнерів сигналу «про завершення необхідних процедур з їхнього боку». Документи повинні бути ратифіковані Національними зборами Білорусі і схвалені Європейським парламентом.

Угода про спрощення візового режиму з ЄС передбачає зниження вартості оформлення шенгенської візи з 60 до 35 євро. Рішення про її видачу, згідно з документом, ухвалюється протягом 10 днів.

Повідомлення про підготовку угоди між Білоруссю і ЄС вже прокоментував Кремль. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав це внутрішньою справою Білорусі і заявив, що вона не повинна позначитися на інтеграційних процесах із Росією.

Для громадян країн ЄС, які прибувають до Білорусі через аеропорт Мінська, в 2017 році запроваджений безвізовий в’їзд на термін до 30 днів.