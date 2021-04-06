У Білорусі закрили присвячену медикам виставку, організатори затримані

У столиці Білорусі закрили роботу виставки «Машина дихає, а я – ні», яка відкрилася 30 березня в одному з культурних просторів Мінська, і була присвячена білоруським медикам і викликам, які перед ними постали в умовах пандемії COVID-19.

Як передає білоруська служба Радіо Свобода, виставку закрили ще 1 квітня за розпорядженням МНС і санстанції, а напередодні, 5 квітня, в організаторів Наталії Треніної, Тетяни Гацури-Яворської та Юлії Семенченко пройшли обшуки. Пізно ввечері понеділка стало відомо, що вони затримані на 72 години і перебувають в ізоляторі на Окрестіна. Причини затримання невідомі.

«Нам дуже шкода, але ми змушені зупинити реалізацію програми проєкту «Машина дихає, а я – ні». Ми палко цінуємо співтовариство, яке встигло сформуватися навколо проєкту, і щиро вдячні вам за інтерес і підтримку», – вказано в повідомленні проєкту в Instagram.

У посольстві України в Білорусі повідомили українській службі Радіо Свобода, що, за їхніми даними, затримана Тетяна Гацура-Яворська є громадянкою Білорусі, а її чоловік – українець.

«За інформацією ЗМІ, він не затриманий. До нас поки не звертався. Ситуацію наразі моніторимо», – зазначили у дипустанові.

Сам Володимир Яворський виданню TUT.BY повідомив, що його дружина проходить у кримінальній справі про «фінансування масових заворушень».

Виставка «Машина дихає, а я – ні» присвячена білоруським медикам і викликам, з якими вони стикнулися за останній рік: пандемія COVID-19 і політизація системи охорони здоров’я. Команда кураторів вирішила об’єднати художню виставку та документалістику. У підсумку відібрали проєкти, які відображали б переживання людей, підключених до апарату ШВЛ. На виставці також представлені портрети-історії лікарів, репортаж з реанімації вітебської лікарні.

Також були заплановані онлайн-інтерв’ю з лікарями, з якими не продовжили контракти через їхню громадянську позицію.