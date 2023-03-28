У Білорусі заступником міністра оборони із озброєння призначили Федіна, який навчався в Харкові – ЗМІ

У Білорусі Олександр Лукашенко призначив генерал-майора Андрія Федіна заступником міністра оборони із озброєння – начальником озброєння Збройних Сил.



Відповідний указ Лукашенко підписав 28 березня, повідомляє його прес-служба.



Раніше Федін обіймав посаду першого заступника головнокомандувача Збройних сил – начальника штабу Збройних Сил Білорусі.



52-річний Андрій Федін закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, пише видання «Дзеркало». Служив у білоруській армії на різних посадах, 1999 року став стажером командно-штабного факультету Військової академії Білорусі. Після закінчення навчання призначений старшим офіцером 1-го відділу (організаційно-планово-постачального) бронетанкової служби Збройних Сил Білорусі. Пройшов шлях від заступника командувача озброєння – начальника управління озброєння Західного оперативного командування до першого заступника начальника озброєння Збройних Сил.