У Білорусі затримали учасників святкування Дня Волі

У центрі столиці Білорусі Мінська 25 березня силовики затримали учасників святкування Дня Волі – 101-ї річниці заснування Білоруської Народної Республіки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Серед затриманих є, зокрема, опозиційні політики Микола Козлов та Віталій Римашевський, які збиралися покласти квіти до будинку, де було проголошено Білоруську Народну Республіку в 1918 році. Також були затримані активістка Олена Товста, музиканти Лявон Вольський, Ігор Варашкевич, Змітера Войтюшкевич і Павло Аракелян, які планували дати безкоштовний концерт.

Кількадесят людей після затримань продовжили співати пісні відомих музикантів. Міліція попередила учасників імпровізованого концерту, що до них також може бути застосована сила.

Більшість затриманих силовики вже відпустили.