Кілька недержавних ЗМІ Білорусі проігнорували прес-конференцію посла Росії в річницю анексії Криму

Редакції ряду недержавних ЗМІ Білорусі вирішили не надсилати своїх журналістів на прес-конференцію посла Росії в цій країні Михайла Бабича, присвячену річниці анексії Криму, повідомляє БелаПАН.

Прес-конференція, присвячена «п’ятиріччю входження Криму до складу Російської Федерації», відбулася 18 березня в прес-центрі російського агентства Sputnik у Мінську.

«З огляду на заявлену тему прес-конференції, ми не хочемо, щоб присутність наших журналістів там була витлумачена нашими читачами як підтримка однієї з позицій щодо подій у Криму в 2014 році. Крім того, позиція Росії в цій темі широко і давно відома», – пояснили свою позицію редакції.

Заяву підписали головні редактори порталу Tut.by, «Європейського радіо для Білорусі», видань «Наша ніва» та «Народная воля», інформаційної компанії БелаПАН.

У 2014 році Москва окупувала український Крим і заявила про входження півострова до складу Росії. Світова спільнота засудила цей крок і не погодилася з ним, Генеральна асамблея ООН двома резолюціями підтвердила український статус Криму і відкинула претензії Росії, а також визнала її державою-окупантом. У Москві кажуть про нібито законність анексії Криму – всупереч міжнародному праву.