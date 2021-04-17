Франція: білоруса заочно засудили до довічного ув’язнення за вбивство дев’яти миротворців

Суд у Парижі заочно засудив до довічного ув’язнення білоруського громадянина Юрія Сушкіна за вбивство дев’яти французьких миротворців.

Білоруський льотчик керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д’Івуару під час громадянської війни. Він завдав ракетно-бомбового удару по французькій військовій базі у листопаді 2004 року.

Судовий розгляд у справі тривав три тижні. Заочний вирок винесли Сушкіну та двом офіцерам івуарійських ВПС. Вони визнані винними у заподіянні удару по військових у місті Буаке. Тоді загинули десять людей – дев’ять французьких миротворців і американський співробітник гуманітарної місії, 38 осіб отримали поранення.

Через кілька годин французькі ВПС за наказом президента Жака Ширака здійснили наліт на аеропорт столиці Кот-д’Івуару Ямусукро і знищили всю військову авіацію країни. У неї входили і два куплених у білоруської армії штурмовика, якими управляли змішані екіпажі з івуарійський офіцерів та російськомовних найманців.

Під час судового розгляду свідчення дали понад 90 свідків, в тому числі – колишня міністерка оборони Франції Мішель Алліо-Марі, колишні глави МЗС та МВС Мішель Барньє та Домінік де Вільпен, колишній начальник служби зовнішньої розвідки країни, командувач миротворчою операцією «Єдиноріг» і командир французької бази в Буаке, повідомляє Міжнародне французьке радіо.

Слідству так і не вдалося дізнатися ім’я другого російськомовного пілота, з’ясувати, хто наказав завдати удару по базі і чому французькі військові відпустили без висунення звинувачень групу з вісьмох білорусів, зокрема Сушкіна, яких затримали через кілька днів після інциденту. Де він перебуває зараз – слідству і суду в Парижі виявилося невідомо.

За версією французької сторони, авіаудар був спровокований націоналістичним оточенням президента Кот-д’Івуару Лорана Гбагбо, щоб змусити французів залишити свою колишню колонію. Під час конфлікту влада республіки звинувачувала Париж у військовому вторгненні і вимагала виведення миротворців. Сам політик, який став першим в історії главою держави, який постав перед Міжнародним кримінальним судом за злочини проти людства, провину уряду за інцидент заперечує. У свідченнях слідству він заявив, що удар був спровокований Парижем, щоб усунути його від влади.