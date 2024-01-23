У Білорусі порушили справу проти автора Радіо Свобода Сергія Дубовця

Генеральна прокуратура Білорусі заявила, що порушила кримінальну справу проти журналіста Сергія Дубовця, який співпрацює з білоруською службою Радіо Свобода. Його звинувачують у порушенні законодавства про протидію екстремізму, а також у реабілітації нацизму та «запереченні геноциду білоруського народу».



Стверджується, що Дубовець у своїх публікаціях «поширює свідомо брехливі та відкрито деструктивні вигадки» про політику влади Білорусі, розпалює соціальну ворожнечу і зводить наклеп на Олександра Лукашенка.



Радіо Свобода визнано в Білорусі «екстремістським формуванням», відповідно про Дубовця прокуратура пише як про «так званого блогера та журналіста екстремістського формування».

«Усі мої міркування у публічному просторі суворо підпорядковані об’єктивним фактам, Конституції Білорусі та кодексу журналістів Радіо Свобода. Єдина реакція, на яку вони заслуговують, — це обговорення. Але банда не вміє вести дискусію. На кожну незгоду є лише одна відповідь – кримінальна справа та в’язниця. Я сприймаю це з певною подякою як чергове визнання правоти адекватних білорусів», – відреагував журналіст на звинувачення білоруської прокуратури.



Сергій Дубовець – журналіст, видавець, письменник та літературний критик. Він веде авторську рубрику «Запитай у Дубовця» на сайті та в телеграмі білоруської служби Радіо Свобода.



Звинувачення в екстремізмі використовуються білоруською владою для переслідування опонентів Лукашенка. Багато незалежних ЗМІ після протестів 2020 року було визнано екстремістськими формуваннями, за співпрацю з ними загрожує кримінальна відповідальність. До відповідальності залучають навіть за читання визнаних екстремістськими телеграм-каналів.